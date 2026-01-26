Газета
ЕС ввел штраф в 2,5 млн евро для физлиц за покупку российского газа

Ведомости

Гражданам стран Евросоюза может грозить штраф в размере 2,5 млн евро за покупку российского сжиженного природного газа (СПГ). Это следует из заявления Совета ЕС.

«Несоблюдение новых правил может повлечь за собой максимальные штрафы в размере не менее 2,5 млн евро для физических лиц и не менее 40 млн евро для компаний», – говорится в сообщении.

Юрлицам также может грозить штраф в размере 3,5% от общего годового оборота компании по всему миру или в размере 300% от предполагаемого оборота по сделкам.

Совет ЕС утвердил окончательный запрет на импорт газа из России

Политика / Международные отношения

26 января Совет Евросоюза официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа. Импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.

Перед ввозом газа на территорию ЕС страны-члены будут обязаны проверять его страну происхождения. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

