Новак: возможность возобновить поставки газа по «Северному потоку» сохраняется

«Если будут какие-то решения относительно поврежденных газопроводов, я думаю, их можно восстановить. Сейчас из четырех ниток там три нитки в нерабочем состоянии в результате террористических атак и взрывов. Одна нитка сохранилась, по ней можно осуществлять поставки. Но это зависит от потребителей, от европейских коллег», – сказал он.