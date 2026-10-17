Новак: возможность возобновить поставки газа по «Северному потоку» сохраняется
Техническая возможность восстановить поставки газа в Европу по системе газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» все еще сохраняется, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Марине Ким в эфире «Соловьев Live».
«Если будут какие-то решения относительно поврежденных газопроводов, я думаю, их можно восстановить. Сейчас из четырех ниток там три нитки в нерабочем состоянии в результате террористических атак и взрывов. Одна нитка сохранилась, по ней можно осуществлять поставки. Но это зависит от потребителей, от европейских коллег», – сказал он.
«Северный поток» – экспортный газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1224 км, состоящий из двух ниток пропускной способностью 55 млрд куб. м газа в год. Первая нитка была введена в эксплуатацию в ноябре 2011 г., вторая – в октябре 2012 г. Оператором проекта являлась компания Nord Stream AG.
В сентябре 2022 г. в результате диверсий на нитках «Северного потока» и «Северного потока – 2» были зафиксированы утечки газа. Взрывы привели к повреждению трех из четырех ниток. В настоящее время сохраняется лишь одна нитка, технически пригодная для поставок, однако прокачка по ней остановлена из-за санкционных ограничений и позиции правительства Германии. В организации диверсий Россия обвинила страны Запада.
4 июня 2026 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Германия не возобновляет импорт российского газа по «Северному потоку» из-за указаний со стороны ЕС и США. По словам главы государства, по сохранившейся нитке газопровода можно поставлять 25–28 млрд куб. м газа в год, а «Газпром» готов начать поставки «хоть завтра», если соответствующее решение примет Берлин.