Завершилось первое заседание суда по делу о подрыве «Северных потоков»
В Гамбурге завершилось первое заседание суда по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом сообщил немецкий телеканал Tagesschau.
Федеральная прокуратура Германии считает, что гражданин Украины Сергей Кузнецов участвовал в организации взрывов. По версии следствия, группа диверсантов использовала арендованную парусную яхту «Андромеда», чтобы установить взрывные устройства на газопроводах. Обвинение рассматривает действия Кузнецова как возможное военное преступление, а также вменяет ему организацию взрывов и разрушение сооружений.
Как уточнил Tagesschau, в начале заседания подсудимый отказался давать показания. Защита оспаривает обвинения и указывает на отсутствие прямых доказательств его участия в диверсии. Следующее заседание суда назначено на 27 октября.
В сентябре 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошло четыре взрыва в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Уцелела одна нитка «Северного потока – 2», но Берлин не позволил ввести ее в эксплуатацию. Россия обвинила в организации диверсий на трубопроводах страны Запада.
1 июля федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» Кузнецову. Он обвиняется в совершении взрыва с использованием взрывчатых веществ и в уничтожении сооружений. Действия квалифицированы как нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что, согласно международному уголовному праву, рассматривается как военное преступление.
21 июля N-tv со ссылкой на текст обвинительного заключения генеральной прокуратуры Германии сообщило, что Кузнецов на момент совершения преступления служил в вооруженных силах Украины и работал на Службу безопасности Украины.