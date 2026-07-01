Прокуратура ФРГ предъявила первые обвинения по подрыву «Северных потоков»
Федеральная прокуратура Германии впервые предъявила официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на источники.
Как сообщил телеканал, фигурантом дела стал гражданин Украины Сергей К. По данным ARD, федеральный прокурор Германии Йенс Роммель предъявил обвинения в совершении взрыва с использованием взрывчатых веществ, а также в уничтожении сооружений. Кроме того, действия обвиняемого квалифицированы как нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что, согласно международному уголовному праву, рассматривается как военное преступление.
Телеканал отмечает, что это первое официальное обвинение в рамках расследования взрывов на газопроводах «Северный поток».
15 июня компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток – 2», обратилась в суд Евросоюза с требованием оспорить решение ЕС об отказе от российского газа. Согласно опубликованному уведомлению, иск был подан 27 апреля против Европарламента и Совета ЕС. Истец требует отменить решение № 2026/261. В исковом заявлении компания указывает на шесть нарушений европейского законодательства, которые, по ее мнению, содержатся в оспариваемом документе.
4 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФа также сказал, что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» могут быть восстановлены в будущем. По его словам, эта тема обсуждалась в том числе с представителями «АдГ», а от части немецкой стороны звучат призывы к восстановлению трубопроводов из-за потребности Германии в энергоресурсах.
2 мая в МИД РФ заявили о готовности к предметному диалогу с Германией по вопросу расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Взрывы на обеих магистралях произошли 26 сентября 2022 г. Оператор Nord Stream AG тогда сообщал, что характер повреждений является беспрецедентным.