Прокуратура ФРГ предъявила первые обвинения по подрыву «Северных потоков»

4 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФа также сказал, что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» могут быть восстановлены в будущем. По его словам, эта тема обсуждалась в том числе с представителями «АдГ», а от части немецкой стороны звучат призывы к восстановлению трубопроводов из-за потребности Германии в энергоресурсах.