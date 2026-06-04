Дмитриев допустил возможное восстановление «Северных потоков»
Газопроводы «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» могут быть восстановлены в будущем. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на сессии ПМЭФа «Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски».
По его словам, эта тема обсуждалась в том числе с представителями партии «Альтернатива для Германии», а от части немецкой стороны звучат призывы к восстановлению трубопроводов из-за потребности Германии в энергоресурсах.
Он добавил, что многие страны заинтересованы в диверсифицированных поставках энергоресурсов, а Россия, по его словам, сохраняет ключевую роль на мировом энергетическом рынке.
3 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер на полях ПМЭФа провел рабочую встречу с депутатом бундестага и заместителем председателя фракции «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером, в ходе которой они обсудили текущую ситуацию на европейском энергетическом рынке, а также положение ФРГ в условиях сохраняющихся высоких цен на энергоресурсы. Переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны.
В рамках форума Дмитриев 3 июня также заявил, что европейские страны лишились примерно 3 трлн евро из-за отказа от российской энергетики. Глава РФПИ назвал важным присутствие на ПМЭФе созидательных европейских сил и политиков.