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Главная / Бизнес /

Дмитриев допустил возможное восстановление «Северных потоков»

Ведомости

Газопроводы «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» могут быть восстановлены в будущем. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на сессии ПМЭФа «Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски».

По его словам, эта тема обсуждалась в том числе с представителями партии «Альтернатива для Германии», а от части немецкой стороны звучат призывы к восстановлению трубопроводов из-за потребности Германии в энергоресурсах.

Он добавил, что многие страны заинтересованы в диверсифицированных поставках энергоресурсов, а Россия, по его словам, сохраняет ключевую роль на мировом энергетическом рынке.

3 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер на полях ПМЭФа провел рабочую встречу с депутатом бундестага и заместителем председателя фракции «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером, в ходе которой они обсудили текущую ситуацию на европейском энергетическом рынке, а также положение ФРГ в условиях сохраняющихся высоких цен на энергоресурсы. Переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны.

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В рамках форума Дмитриев 3 июня также заявил, что европейские страны лишились примерно 3 трлн евро из-за отказа от российской энергетики. Глава РФПИ назвал важным присутствие на ПМЭФе созидательных европейских сил и политиков.

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