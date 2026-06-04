Дмитриев допустил возможное восстановление «Северных потоков»

3 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер на полях ПМЭФа провел рабочую встречу с депутатом бундестага и заместителем председателя фракции «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером, в ходе которой они обсудили текущую ситуацию на европейском энергетическом рынке, а также положение ФРГ в условиях сохраняющихся высоких цен на энергоресурсы. Переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны.