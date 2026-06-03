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Дмитриев: Европа лишилась около 3 трлн евро из-за отказа от энергетики РФ

Ведомости

Европейские страны лишились примерно 3 трлн евро из-за отказа от российской энергетики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прессе в рамках ПМЭФа.

«Германия и другие страны Европы видят, что от отказа российской энергетики они уже потеряли около 3 трлн евро и фактически приводят свою экономику к коллапсу», – сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).

Глава РФПИ назвал важным присутствие на ПМЭФе созидательных европейских сил и политиков. По словам Дмитриева, будет проведена встреча и панельная дискуссия с представителем немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающей за восстановление «Северных потоков» и за возобновление партнерства с Россией».

Дмитриев: состав участников ПМЭФа показал провал политики глобалистов

Политика / Международные отношения

2 июня Politico писала со ссылкой на источники, что ЕС намерен зафиксировать предельную стоимость российской нефти в рамках подготовки 21-го пакета санкций. По данным газеты, полный запрет на российскую нефть маловероятен, как и предлагаемый запрет на морские перевозки. Срок действия текущего ограничения цен на нефть должен истечь летом 2026 г.

В 2026 г. ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что участие в мероприятии примут около 20 000 человек.

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