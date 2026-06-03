Дмитриев: состав участников ПМЭФа показал провал политики глобалистов

Дмитриев добавил, что другие глобалистские форумы, как Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, показали свою несостоятельность и неуспешность в идеологии, которую продвигают. Он напомнил, что в ПМЭФе примут участие представители более 130 стран.