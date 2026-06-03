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Главная / Политика /

Дмитриев: состав участников ПМЭФа показал провал политики глобалистов

Ведомости

Состав участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показывает, что политика глобалистов полностью потерпела неудачу, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Форум как раз объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиям», – сказал он (цитата по ТАСС).

Дмитриев добавил, что другие глобалистские форумы, как Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, показали свою несостоятельность и неуспешность в идеологии, которую продвигают. Он напомнил, что в ПМЭФе примут участие представители более 130 стран.

ВЭФ проходил 19–23 января в Давосе. Тогда, 22 января, подписали устав «Совета мира» – структуры по управлению сектором Газа, инициированной президентом США Дональдом Трампом.

ПМЭФ в 2026 г. проходит с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в деловом мероприятии примут участие около 20 000 человек.

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