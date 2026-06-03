Фронмайер заявил, что высокие цены на энергоносители остаются одной из ключевых причин экономических трудностей Германии. По его словам, Германия переживает глубокий экономический спад, и одной из его ключевых причин остаются высокие цены на энергоносители. Они повышают издержки всей экономики, вынуждают предприятия переносить производство за рубеж и ежедневно ложатся тяжелым бременем на граждан. Депутат также подчеркнул необходимость рассматривать различные варианты стабилизации энергетической ситуации, в том числе возобновление работы газопровода «Северный поток» и восстановление торгово-экономических связей с Россией.