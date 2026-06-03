Миллер и депутат Бундестага обсудили перспективы энергосотрудничества на ПМЭФ
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на полях ПМЭФ провел рабочую встречу с депутатом Бундестага и заместителем председателя фракции «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером, в ходе которой они обсудили текущую ситуацию на европейском энергетическом рынке, а также положение ФРГ в условиях сохраняющихся высоких цен на энергоресурсы. Переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
В центре обсуждения оказались проблемы газового рынка ФРГ. Стороны отметили, что уровень заполненности немецких подземных хранилищ газа сейчас находится на минимальных значениях за последние пять лет. По их оценке, действующая рыночная конъюнктура может существенно осложнить задачу по накоплению необходимых запасов топлива перед следующим отопительным сезоном.
Миллер напомнил, что сотрудничество России и Германии в энергетической сфере на протяжении многих десятилетий строилось на взаимовыгодной основе. По его словам, стабильные поставки российского газа играли заметную роль в развитии промышленности и экономики ФРГ. Отдельное внимание участники встречи уделили последствиям энергетического кризиса для немецких предприятий и потребителей.
Фронмайер заявил, что высокие цены на энергоносители остаются одной из ключевых причин экономических трудностей Германии. По его словам, Германия переживает глубокий экономический спад, и одной из его ключевых причин остаются высокие цены на энергоносители. Они повышают издержки всей экономики, вынуждают предприятия переносить производство за рубеж и ежедневно ложатся тяжелым бременем на граждан. Депутат также подчеркнул необходимость рассматривать различные варианты стабилизации энергетической ситуации, в том числе возобновление работы газопровода «Северный поток» и восстановление торгово-экономических связей с Россией.
В рамках форума гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что европейские страны лишились примерно 3 трлн евро из-за отказа от российской энергетики. Глава РФПИ назвал важным присутствие на ПМЭФе созидательных европейских сил и политиков.
2 июня Politico писала со ссылкой на источники, что ЕС намерен зафиксировать предельную стоимость российской нефти в рамках подготовки 21-го пакета санкций. По данным газеты, полный запрет на российскую нефть маловероятен, как и предлагаемый запрет на морские перевозки. Срок действия текущего ограничения цен на нефть должен истечь летом 2026 г.