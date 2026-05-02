МИД: Россия готова к диалогу с ФРГ по «Северным потокам»

Москва готова к предметному диалогу с Берлином в связи с расследованием теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью «РИА Новости». Дипломат подчеркнул, что германская сторона до сих пор игнорировала все запросы о правовой помощи.