МИД: Россия готова к диалогу с ФРГ по «Северным потокам»
Москва готова к предметному диалогу с Берлином в связи с расследованием теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью «РИА Новости». Дипломат подчеркнул, что германская сторона до сих пор игнорировала все запросы о правовой помощи.
«Готовы к предметному диалогу, однако не исключаем и иных вариантов развития событий», – сказал Нечаев. Он отметил, что немецкому следствию за эти годы «особо продвинуться не удалось». В сентябре 2024 года Россия официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием теракта.
Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 г. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
ФСБ инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва запрашивала данные по взрывам, но не получала их.
В 2023 г. американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому взрывные устройства под газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops в июне 2022 года.
ФРГ ведет свое расследование. Подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков», гражданин Украины и ветеран СБУ Сергей Кузнецов, был задержан в Италии и сейчас содержится в Германии. По версии немецкого следствия, группа украинских военных и водолазов провела операцию с целью подорвать экономические связи между Москвой и Берлином.