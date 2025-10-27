Суд в Италии постановил выдать ФРГ обвиняемого в терактах на «Северных потоках»
Итальянский апелляционный суд постановил экстрадировать в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщил адвокат подсудимого Никола Канестрини.
Он отметил, что сторона защиты намерена обжаловать это решение в Верховном кассационном суде. Канестрини отметил, что в ходе судебного разбирательства были допущены процессуальные нарушения, которые ставят под сомнение его законность и соответствие принципам справедливого судебного разбирательства.
«Защита повторяет, что не успокоится, пока судья окончательно не рассмотрит аспекты международного права и основных прав, затрагиваемые в деле», – сказал он (цитата по ТАСС).
17 октября суд Польши выступил против выдачи подозреваемого в подрыве «Северных потоков» гражданина Украины, а также освободил его из-под стражи. 7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что республика не намерена выдавать фигуранта дела. По его словам, кабмин страны всегда выступал против строительства трубопроводов.
Диверсия произошла 26 сентября 2022 г. в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.