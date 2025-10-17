Сийярто назвал скандальным решение по обвиняемому в подрыве «Северных потоков»
Решение польского суда об отказе в экстрадиции обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинца в Германию позволяет террористам совершать подобные преступления в Европе, заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто в соцсети X.
«Это скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать. Тем самым они дали предварительное разрешение на теракты в Европе. Польша не только освободила, но и чествует террориста – вот до чего дошло европейское верховенство права», – написал венгерский министр.
17 октября суд Польши выступил против выдачи подозреваемого в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» гражданина Украины, а также освободил его из-под стражи. Премьер-министр республики Дональд Туск поддержал такое решение. «И правильно. Дело закрыто», – написал он.
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль также выразил уважение суду. Он напомнил о принципе разделения властей и посчитал, что при решениях судов исполнительная власть не должна «вмешиваться в это».
7 октября Туск говорил, что Польша не намерена выдавать фигуранта дела. По его словам, кабмин страны всегда выступал против строительства трубопроводов. Диверсия произошла 26 сентября 2022 г. в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.