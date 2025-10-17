Сийярто назвал скандальным решение по обвиняемому в подрыве «Северных потоков»

«Это скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать. Тем самым они дали предварительное разрешение на теракты в Европе. Польша не только освободила, но и чествует террориста – вот до чего дошло европейское верховенство права», – написал венгерский министр.