В ФРГ оценили решение Польши не выдавать обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в ходе пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре заявил, что с уважением отнесся к решению суда в Польше по отказу от выдачи украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
«В Польше было вынесено судебное решение, которое я уважаю, потому что мы знаем принцип разделения властей. И когда принимаются судебные решения, особенно в других странах, я считаю, что не дело исполнительной власти вмешиваться в это», – отметил немецкий министр (цитата по ТАСС).
17 октября суд Польши отклонил экстрадицию в Германию подозреваемого в подрыве «Северных потоков» гражданина Украины, а также освободил его из-под стражи. Это решение поддержал польский премьер-министр Дональд Туск. «И правильно. Дело закрыто», – написал он.
7 октября Туск говорил, что республика не намерена выдавать фигуранта дела. По его словам, кабмин страны всегда выступал против строительства трубопроводов. Диверсия произошла 26 сентября 2022 г. в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.