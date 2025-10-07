Газета
Главная / Политика /

Польша выступила против выдачи ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Ведомости

Польская сторона выступила против выдачи Германии украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Решение останется за судом, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Наша позиция не изменилась – его обвинение и выдача в руки другой страны не в интересах Польши», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Туск также отметил, что лично он и правительство Польши всегда выступали против строительства «Северного потока – 2».

Суд в Польше арестовал подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Политика / Международные новости

30 сентября в польском городе Прушкув задержали второго фигуранта расследования подрывов «Северных потоков». По данным RMF24, задержанный уже передан окружной прокуратуре Варшавы. В ближайшее время ожидается начало процедуры его экстрадиции в Германию. 1 октября Окружной суд Варшавы заключил Журавлева под стражу на семь дней. 

В федеральной прокуратуре Германии сообщали, что Журавлев является квалифицированным дайвером, поэтому мог входить в группу лиц, которые непосредственно заложили взрывчатку. Кроме того, по данным ведомства, он и его сообщники для транспортировки взрывных устройств использовали парусную яхту, которая стартовала из Ростока. Транспортное средство они арендовали у немецкой компании через посредников с помощью поддельных документов.

26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошла диверсия в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.

