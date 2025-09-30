Задержанный по делу «Северных потоков» украинский дайвер мог заложить взрывчатку

В качестве доказательства данного предположения прокуратура ФРГ приводит факт, что Владимир является квалифицированным дайвером. Кроме того, по данным ведомства, он и его сообщники для транспортировки взрывных устройств использовали парусную яхту, которая стартовала из Ростока. Транспортное средство они арендовали у немецкой компании через посредников с помощью поддельных документов.