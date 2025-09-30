Газета
Политика

Задержанный по делу «Северных потоков» украинский дайвер мог заложить взрывчатку

Ведомости

Украинец Владимир, которого задержали по подозрению в причастности к подрыву нефтепроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», мог входить в группу лиц, которые непосредственно заложили взрывчатку. Об этом сообщили в федеральной прокуратуре Германии.

В качестве доказательства данного предположения прокуратура ФРГ приводит факт, что Владимир является квалифицированным дайвером. Кроме того, по данным ведомства, он и его сообщники для транспортировки взрывных устройств использовали парусную яхту, которая стартовала из Ростока. Транспортное средство они арендовали у немецкой компании через посредников с помощью поддельных документов.

30 сентября в польском городе Прушкув задержали второго фигуранта расследования подрывов «Северных потоков». По данным RMF24, задержанный уже передан окружной прокуратуре Варшавы. В ближайшее время ожидается начало процедуры его экстрадиции в Германию.

26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошло четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», однако Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.

27 августа 2025 г. Süddeutsche Zeitung писала, что немецкие следователи, вероятно, установили личности всех семи участников диверсии, на их аресты выданы ордера.

