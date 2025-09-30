В Польше задержан украинец Владимир по подозрению в подрыве «Северных потоков»
В Польше задержан второй фигурант расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Как сообщает RMF24, речь идет об украинце Владимире, которого задержали в городе Прушкув.
По данным издания, задержанный уже передан окружной прокуратуре Варшавы. В ближайшее время ожидается начало процедуры его экстрадиции в Германию.
Адвокат Тимотеуш Папроцкий подтвердил задержание. По его словам, у защиты нет информации о том, участвовал ли его подзащитный в подрывах трубопроводов. Юрист также отметил, что не видит оснований для экстрадиции.
26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошло четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», однако Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.
27 августа 2025 г., Süddeutsche Zeitung писала, что немецкие следователи, вероятно, установили личности всех семи участников диверсии, на их аресты выданы ордера.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поврежденные трубы газопровода, вероятно, подлежат ремонту, однако нахождение их в разрушенном состоянии постепенно приводит к негодности. Хотя, по его словам, уцелевшая нить может быть запущена.