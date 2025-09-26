Песков: взорванные нитки «Северного потока» можно отремонтировать
Трубы газопроводов «Северный поток», поврежденные взрывами, наверняка подлежат ремонту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
При этом, по его словам, трубы постепенно приходят в негодность, находясь в поврежденном состоянии.
«Оставшаяся нитка есть, она может быть запущена в сию секунду фактически», – добавил Песков.
26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. После подрыва трубопроводов уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
27 августа 2025 г. Süddeutsche Zeitung писала, что следователи в Германии, вероятно, установили личности всех диверсантов, которые принимали участие в подрыве «Северных потоков». Отмечалось, что выяснены имена семи подозреваемых, на их арест выданы ордера. «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест писало, что в диверсионную группу входили семь человек, в частности координатор операции, украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии 21 августа.