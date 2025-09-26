Песков: взорванные нитки «Северного потока» можно отремонтировать

26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. После подрыва трубопроводов уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.