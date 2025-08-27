Газета
В устроившую взрывы на «Северных потоках» группу входили семь диверсантов

Ведомости

В европейскому ордере на арест указано, что в диверсионную группу, осуществившую взрывы на газопроводах «Северный поток», входили семь человек, в том числе координатор операции гражданин Украины Сергей Кузнецов. Об этом пишет «РИА Новости».

Согласно документу, на Кузнецова были возложены задачи по координации всех действий и руководству экипажем, в состав которого входили капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник. Участники группы установили взрывные устройства 22 сентября 2022 г., после чего вернулись в порт Вик. Затем Кузнецов был вывезен на Украину. Взрывы произошли 26 сентября примерно в 2:03 и 19:03, что привело к разрывам трубопроводов на участках протяженностью в сотни метров, серьезным повреждениям и масштабной утечке газа в акватории Балтийского моря.

Как указано в документе, целью обвиняемого и его сообщников было долгосрочное прекращение поставок российского газа в Германию. В результате «Северный поток – 1», который покрывал около половины годовой потребности ФРГ в газе, был выведен из строя. Строительство «Северного потока – 2» на момент теракта было завершено, но трубопровод еще не функционировал. Обе ветки заканчиваются в немецком Лубмине.

После терактов на «Северных потоках» Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, но Москву не допустили к расследованию. Этим занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в ФРГ выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.

21 августа  Кузнецова задержали в Италии. Прежде он служил в Службе безопасности Украины (СБУ) и является отставным капитаном.

