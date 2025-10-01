Суд в Польше арестовал подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
Окружной суд Варшавы на семь дней заключил под стражу гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом сообщает «РИА Новости».
30 сентября в польском городе Прушкув задержали второго фигуранта расследования подрывов «Северных потоков». По данным RMF24, задержанный уже передан окружной прокуратуре Варшавы. В ближайшее время ожидается начало процедуры его экстрадиции в Германию.
В федеральной прокуратуре Германии сообщали, что Журавлев является квалифицированным дайвером, поэтому мог входить в группу лиц, которые непосредственно заложили взрывчатку. Кроме того, по данным ведомства, он и его сообщники для транспортировки взрывных устройств использовали парусную яхту, которая стартовала из Ростока. Транспортное средство они арендовали у немецкой компании через посредников с помощью поддельных документов.
26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошла диверсия в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», однако Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.
Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в ФРГ выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.