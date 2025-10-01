Суд в Польше арестовал подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

В федеральной прокуратуре Германии сообщали, что Журавлев является квалифицированным дайвером, поэтому мог входить в группу лиц, которые непосредственно заложили взрывчатку. Кроме того, по данным ведомства, он и его сообщники для транспортировки взрывных устройств использовали парусную яхту, которая стартовала из Ростока. Транспортное средство они арендовали у немецкой компании через посредников с помощью поддельных документов.