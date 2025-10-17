Туск поддержал отказ выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. ФРГ продолжила расследование, заподозрив в подрыве троих граждан Украины. Одного из них, Журавлева, задержали в Польше 30 сентября, а 1 октября Окружной суд Варшавы заключил его под стражу.