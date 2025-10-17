Туск поддержал отказ выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал отказ польского суда выдать подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца Владимира Журавлева Германии.
«Польский суд отклонил экстрадицию в Германию гражданина Украины, подозреваемого в подрыве «Северного потока – 2», и освободил его из-под стражи. И правильно. Дело закрыто», – написал он в X.
7 октября премьер-министр Польши заявил, что страна не намерена выдавать украинского подозреваемого Германии. Он пояснил, что польское правительство всегда выступало против строительства «Северного потока – 2».
26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошла диверсия в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.
Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. ФРГ продолжила расследование, заподозрив в подрыве троих граждан Украины. Одного из них, Журавлева, задержали в Польше 30 сентября, а 1 октября Окружной суд Варшавы заключил его под стражу.