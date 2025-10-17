Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Туск поддержал отказ выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал отказ польского суда выдать подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца Владимира Журавлева Германии.

«Польский суд отклонил экстрадицию в Германию гражданина Украины, подозреваемого в подрыве «Северного потока – 2», и освободил его из-под стражи. И правильно. Дело закрыто», – написал он в X.

7 октября премьер-министр Польши заявил, что страна не намерена выдавать украинского подозреваемого Германии. Он пояснил, что польское правительство всегда выступало против строительства «Северного потока – 2».

26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошла диверсия в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.

Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. ФРГ продолжила расследование, заподозрив в подрыве троих граждан Украины. Одного из них, Журавлева, задержали в Польше 30 сентября, а 1 октября Окружной суд Варшавы заключил его под стражу.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте