Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» содержится в одиночной камере

В своем Telegram-канале украинский омбудсмен подчеркнул, что, по его мнению, немецкое СИЗО нарушает права Кузнецова. В пример он привел то, что жена подозреваемого может видеть его один раз в месяц, а с ноября Кузнецов не совершил ни одного телефонного звонка, несмотря на то что суд официально разрешил ему контакты.