Политика

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» содержится в одиночной камере

Ведомости

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков», содержится в Германии в камере для особо опасных преступников. Вместе с этим он находится в изоляции 23 часа в сутки в одиночной камере. Об этом жена заключенного сообщила уполномоченному Верховной рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.

В своем Telegram-канале украинский омбудсмен подчеркнул, что, по его мнению, немецкое СИЗО нарушает права Кузнецова. В пример он привел то, что жена подозреваемого может видеть его один раз в месяц, а с ноября Кузнецов не совершил ни одного телефонного звонка, несмотря на то что суд официально разрешил ему контакты.

«Такой режим содержания может иметь признаки бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и потенциально быть расценен как форма пыток, что недопустимо в соответствии с международными стандартами в сфере прав человека», – написал Лубинец.

Суд в Италии постановил выдать ФРГ обвиняемого в терактах на «Северных потоках»

Общество

В связи с этим он обратился в компетентные органы ФРГ. По словам омбудсмена, сейчас он готовит официальные письма с детальным перечнем зафиксированных нарушений в органы юстиции, пенитенциарной системы и правозащитных институтов Германии.

Следственный судья Федерального верховного суда Германии выдал ордер на арест Кузнецова в конце ноября. 27 октября апелляционный суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в Германию. 20 ноября защитник подозреваемого Никола Канестрини сообщил, что Кассационный суд Италии отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение о выдаче Германии украинского гражданина.

