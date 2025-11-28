Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» арестовали в Германии
Следственный судья Федерального верховного суда Германии выдал ордер на арест гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки». Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры Германии.
«Ордер на арест в связи с предполагаемым саботажем на газопроводах "Северный поток" приведен в исполнение», – говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант был экстрадирован в Германию из Италии 27 ноября.
27 октября апелляционный суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в Германию. 20 ноября защитник подозреваемого Никола Канестрини сообщил, что Кассационный суд Италии отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение о выдаче Германии украинского гражданина. 4 ноября Канестрини сообщал, что Кузнецов объявил голодовку.