Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» арестовали в Германии

Ведомости

Следственный судья Федерального верховного суда Германии выдал ордер на арест гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки». Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры Германии.

«Ордер на арест в связи с предполагаемым саботажем на газопроводах "Северный поток" приведен в исполнение», – говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант был экстрадирован в Германию из Италии 27 ноября.

27 октября апелляционный суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в Германию. 20 ноября защитник подозреваемого Никола Канестрини сообщил, что Кассационный суд Италии отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение о выдаче Германии украинского гражданина. 4 ноября Канестрини сообщал, что Кузнецов объявил голодовку.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её