Суд в Италии решил выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Кассационный суд Италии, являющийся высшей судебной инстанцией страны, отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение о выдаче Германии украинского гражданина, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки». Об этом журналистам сообщил защитник обвиняемого Никола Канестрини.
По его словам, решение принято к сведению, но его мотивировочная часть пока неизвестна.
«Мы готовы передать наработанные материалы нашим коллегам в Германию для защиты», – заявил адвокат (цитата по ТАСС).
4 ноября Канестрини сообщал, что украинец Сергей Кузнецов, ожидавший решения об экстрадиции в Германию из итальянской тюрьмы по обвинению в подрыве «Северных потоков», объявил голодовку.
27 октября апелляционный суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в Германию. Канестрини заявлял, что сторона защиты обжалует это решение в Верховном кассационном суде.