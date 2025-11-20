Суд в Италии решил выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Кассационный суд Италии, являющийся высшей судебной инстанцией страны, отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение о выдаче Германии украинского гражданина, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки». Об этом журналистам сообщил защитник обвиняемого Никола Канестрини.