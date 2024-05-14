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Песков: РФ не получала сведений об украинских диверсантах на «Северных потоках»

Ведомости

Россия не получала информацию о группе украинцев, прикрывавших взрыв на «Северных потоках», но ее в любом случае стоит переадресовать европейским странам, расследующим диверсию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что между Россией и Украиной нет никаких механизмов обмена информацией, «да и вряд ли себе можно их сейчас представить».

«Если эта информация может сейчас заслуживать какое-то внимание, то, наверно, это то, на что должны обратить свое пристальное внимание датчане, шведы и другие», – пояснил представитель Кремля.

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в интервью «БелТА» рассказал, что личности практически всех украинцев, участвовавших в прикрытии диверсии на «Северных потоках», установлены. По его данным, группа выполняла «функцию операции прикрытия, погружения». В ее состав входили Андрей Бургомистренко, Роман Червинский, Олег Варава, а также офицер 7-го управления контрразведки СБУ Сергей Кузнецов и экс-заместитель мэра Белой Церкви Руслан Руденко. С ними работала Марина Ситало. По словам Деркача, она один из лучших технодайверов Украины и специалист по изготовлению подводных смесей. Группа тренировалась в карьере в Житомирской области, затем в Румынии.

Газопровод «Северный поток» предназначен для поставок газа из России в Германию и другие страны Европы по дну Балтийского моря. Суммарная проектная мощность двух ниток газопровода – 55 млрд куб. м в год. Трубопровод был запущен в 2011–2012 гг., общие инвестиции в проект составили 7,4 млрд евро. Он являлся основным каналом поставки российского газа в страны Евросоюза. В 2021 г., по данным Nord Stream, поставки по газопроводу составили 59,2 млрд куб. м газа.

Летом 2022 г. прокачка газа по нему сначала снизилась, а затем и вовсе была остановлена. 26 сентября 2022 г. стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока», а также одной из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (так и не был запущен) из-за взрывов в территориальных водах Швеции и Дании. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

За расследование инцидента взялись Швеция, Дания и Германия. Первые две страны прекратили свои расследования в феврале 2024 г., так и не определив виновников происшедшего. Генпрокуратура Германии сообщала, что расследование продолжается. Власти РФ неоднократно призывали провести независимое расследование с участием России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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