Песков: РФ не получала сведений об украинских диверсантах на «Северных потоках»

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в интервью «БелТА» рассказал, что личности практически всех украинцев, участвовавших в прикрытии диверсии на «Северных потоках», установлены. По его данным, группа выполняла «функцию операции прикрытия, погружения». В ее состав входили Андрей Бургомистренко, Роман Червинский, Олег Варава, а также офицер 7-го управления контрразведки СБУ Сергей Кузнецов и экс-заместитель мэра Белой Церкви Руслан Руденко. С ними работала Марина Ситало. По словам Деркача, она один из лучших технодайверов Украины и специалист по изготовлению подводных смесей. Группа тренировалась в карьере в Житомирской области, затем в Румынии.