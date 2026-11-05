Верховный суд получил жалобу на приговор Блиновской
Верховный суд России получил жалобу на приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной за уход от налогов через дробление бизнеса для отмывания денег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Жалобу подала финансовый управляющий осужденной Мария Ознобихина, не согласная с конфискацией и обращением в доход государства ценностей семьи блогера. Обжалуется приговор первой инстанции от 3 марта 2025 г.
В марте 2026 г. Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к 5 годам колонии, штрафу 1 млн руб. и запрету на предпринимательство на четыре года. Имущество, включая элитную недвижимость, обращено в доход государства, удовлетворен иск на 587 млн руб. По части обвинения в неуплате налогов Блиновская освобождена из-за истечения срока давности.
29 июля Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение не изменять приговор Блиновской по делу об уклонении от выплаты налогов. Защита блогера подала жалобу на ее приговор в январе. Изначально Блиновская была осуждена на пять лет, но Мосгорсуд смягчил это решение в октябре 2025 г. При этом организатор так называемых марафонов желаний отбыла почти три года из назначенного ей наказания. В этот срок засчитано время, которое она провела в СИЗО и под домашним арестом до вынесения приговора.
В октябре «РИА Новости» писали, что Блиновская не признала вину при кассационном пересмотре приговора.