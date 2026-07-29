Кассационный суд оставил в силе приговор Блиновской

Защита Блиновской подала кассационную жалобу на ее приговор еще в январе. Блогер приговорена к 4,5 года колонии общего режима. Изначально она была осуждена на 5 лет, но Мосгорсуд смягчил это решение в октябре 2025 г. При этом организатор так называемых марафонов желаний отбыла почти три года из назначенного ей наказания. В этот срок засчитано время, которое она провела в СИЗО и под домашним арестом до вынесения приговора.