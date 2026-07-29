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Главная / Общество /

Кассационный суд оставил в силе приговор Блиновской

Ведомости

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение оставить без изменений приговор блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от выплаты налогов, передает «РИА Новости».

«Судебная коллегия определила <...> приговор Савеловского суда <...> определение апелляционной инстанции оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения», – сказал судья.

Защита Блиновской подала кассационную жалобу на ее приговор еще в январе. Блогер приговорена к 4,5 года колонии общего режима. Изначально она была осуждена на 5 лет, но Мосгорсуд смягчил это решение в октябре 2025 г. При этом организатор так называемых марафонов желаний отбыла почти три года из назначенного ей наказания. В этот срок засчитано время, которое она провела в СИЗО и под домашним арестом до вынесения приговора.

В марте 2025 г. Савеловский суд также оштрафовал Блиновскую на 1 млн руб., запретил коммерческую деятельность на 4 года и взыскал в доход государства 587 млн руб.

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