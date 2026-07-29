Кассационный суд оставил в силе приговор Блиновской
Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение оставить без изменений приговор блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от выплаты налогов, передает «РИА Новости».
«Судебная коллегия определила <...> приговор Савеловского суда <...> определение апелляционной инстанции оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения», – сказал судья.
Защита Блиновской подала кассационную жалобу на ее приговор еще в январе. Блогер приговорена к 4,5 года колонии общего режима. Изначально она была осуждена на 5 лет, но Мосгорсуд смягчил это решение в октябре 2025 г. При этом организатор так называемых марафонов желаний отбыла почти три года из назначенного ей наказания. В этот срок засчитано время, которое она провела в СИЗО и под домашним арестом до вынесения приговора.
В марте 2025 г. Савеловский суд также оштрафовал Блиновскую на 1 млн руб., запретил коммерческую деятельность на 4 года и взыскал в доход государства 587 млн руб.