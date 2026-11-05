Логвинов напомнил, что Лавров в апреле задал Гутерришу 12 вопросов о докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека, включая основания для обвинений и разброс числа погибших – от 21 до 1365 человек. Ответа не последовало. Дипломат отметил ангажированность генсека и его отказ от полноценного расследования. В октябре Лавров направил Гутерришу послание с призывом учесть доклад Международного общественного трибунала под руководством Максима Григорьева и начать профессиональный разговор.