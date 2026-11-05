Гутерриш не ответил на 12 вопросов Лаврова по провокации в Буче
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не ответил на 12 вопросов главы МИД РФ Сергея Лаврова насчет провокации в Буче. Об этом директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил ТАСС.
Логвинов напомнил, что Лавров в апреле задал Гутерришу 12 вопросов о докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека, включая основания для обвинений и разброс числа погибших – от 21 до 1365 человек. Ответа не последовало. Дипломат отметил ангажированность генсека и его отказ от полноценного расследования. В октябре Лавров направил Гутерришу послание с призывом учесть доклад Международного общественного трибунала под руководством Максима Григорьева и начать профессиональный разговор.
«Для нас это вопрос принципа», – заключил Логвинов.
По его словам, переписка с Секретариатом ООН по этой теме доступна на сайте МИД России.
2 октября ТАСС писал со ссылкой на международную ассоциацию по фактчекингу (GFCN), что на стелах с именами «мирных жителей, умерших в Буче» упоминаются 57 военнослужащих Украины, включая боевиков «Азова
25 сентября МИД РФ сообщил, что Лавров обсудил с Гутерришем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке события в Буче. Министр передал Гутерришу доклад Международного общественного трибунала «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». По утверждению Москвы, в нем приведены факты, которые указывают на инсценировку событий Киевом и его натовскими спонсорами.