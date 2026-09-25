17 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила генсека ООН в антироссийской кампании, связанной с событиями в Буче. По ее словам, действия Гутерриша противоречили принципу нейтральности, который должен соблюдать руководитель организации. Захарова также отметила, что Гутерриш «полностью стал частью этой провокации». Дипломат подчеркнула, что за пять лет генсек ООН не предоставил список погибших в Буче, несмотря на многочисленные запросы со стороны России.