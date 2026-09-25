Лавров передал Гутерришу доклад о событиях в Буче
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем реформу организации и события в Буче. Встреча состоялась в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, передает МИД РФ.
Лавров передал Гутерришу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Документ подготовил Международный общественный трибунал. По утверждению российской стороны, в нем приведены факты, которые указывают на инсценировку событий Киевом и его натовскими спонсорами.
Глава российского МИДа потребовал, чтобы секретариат ООН подробно изучил изложенные в докладе сведения.
17 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила генсека ООН в антироссийской кампании, связанной с событиями в Буче. По ее словам, действия Гутерриша противоречили принципу нейтральности, который должен соблюдать руководитель организации. Захарова также отметила, что Гутерриш «полностью стал частью этой провокации». Дипломат подчеркнула, что за пять лет генсек ООН не предоставил список погибших в Буче, несмотря на многочисленные запросы со стороны России.
В сентябре 2025 г. Москва требовала от управления верховного комиссара ООН по правам человека отозвать обвинения в адрес российских военных. Запрос Генпрокуратуры и СКР о сотрудничестве по уголовному делу о событиях в Буче остается без ответа с сентября 2024 г. В ответ на запросы о доказательствах обвинений в адрес России представители секретариата ООН лишь озвучивали политизированные нападки, заявляли в МИД РФ.
10 июня 2026 г. постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что Гутерриш не дал содержательных ответов ни на один из 12 вопросов, поставленных в письме, ограничившись формальной реакцией. Небезня сказал, что ответ генерального секретаря ООН на письмо Лаврова по событиям в Буче является «издевательством» и «классической отпиской».