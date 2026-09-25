Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,53-0,56%CHKZ16 450-0,3%KLVZ1,918-3,52%IMOEX2 294,49-0,77%RTSI851,28-0,78%RGBI112,310%RGBITR768,88+0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров передал Гутерришу доклад о событиях в Буче

Ксения Наумчик
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем реформу организации и события в Буче. Встреча состоялась в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, передает МИД РФ.

Лавров передал Гутерришу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Документ подготовил Международный общественный трибунал. По утверждению российской стороны, в нем приведены факты, которые указывают на инсценировку событий Киевом и его натовскими спонсорами.

Глава российского МИДа потребовал, чтобы секретариат ООН подробно изучил изложенные в докладе сведения.

17 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила генсека ООН в антироссийской кампании, связанной с событиями в Буче. По ее словам, действия Гутерриша противоречили принципу нейтральности, который должен соблюдать руководитель организации. Захарова также отметила, что Гутерриш «полностью стал частью этой провокации». Дипломат подчеркнула, что за пять лет генсек ООН не предоставил список погибших в Буче, несмотря на многочисленные запросы со стороны России.

В сентябре 2025 г. Москва требовала от управления верховного комиссара ООН по правам человека отозвать обвинения в адрес российских военных. Запрос Генпрокуратуры и СКР о сотрудничестве по уголовному делу о событиях в Буче остается без ответа с сентября 2024 г. В ответ на запросы о доказательствах обвинений в адрес России представители секретариата ООН лишь озвучивали политизированные нападки, заявляли в МИД РФ.

10 июня 2026 г. постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что Гутерриш не дал содержательных ответов ни на один из 12 вопросов, поставленных в письме, ограничившись формальной реакцией. Небезня сказал, что ответ генерального секретаря ООН на письмо Лаврова по событиям в Буче является «издевательством» и «классической отпиской».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её