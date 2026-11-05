Армия Россия нанесла удары по энергетике и логистике Украины
В течение ночи Вооруженные силы РФ продолжили удары дронами по объектам энергетики Украины, логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В селе Новый Коротыч в Харьковской области поражен логистический терминал «Новая почта». В Днепропетровской области удар нанесен по электроподстанции 330 кВ.
Кроме того, в акватории Черного моря в 52 км юго-западнее Одессы поражено судно-сухогруз с военным имуществом.
4 ноября Минобороны сообщало, что российские военные ударили беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины – электроподстанции «Наливайковка» мощностью 750 кВ в Киевской области и по подстанции «Чижовка» мощностью 110 кВ в Житомирской области. В акватории Черного моря, примерно в 8 км юго-западнее Одессы, был поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для украинских войск.