Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,285+0,79%VEON-RX84,7-3,64%ARSA7,36-0,41%IMOEX2 427,59-0,59%RTSI936,4-0,59%RGBI112,06-0,1%RGBITR777,61-0,03%
Главная / Политика /

Армия Россия нанесла удары по энергетике и логистике Украины

Инна Шульгина
Ведомости
Ведомости

В течение ночи Вооруженные силы РФ продолжили удары дронами по объектам энергетики Украины, логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В селе Новый Коротыч в Харьковской области поражен логистический терминал «Новая почта». В Днепропетровской области удар нанесен по электроподстанции 330 кВ.

Кроме того, в акватории Черного моря в 52 км юго-западнее Одессы поражено судно-сухогруз с военным имуществом.

4 ноября Минобороны сообщало, что российские военные ударили беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины – электроподстанции «Наливайковка» мощностью 750 кВ в Киевской области и по подстанции «Чижовка» мощностью 110 кВ в Житомирской области. В акватории Черного моря, примерно в 8 км юго-западнее Одессы, был поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для украинских войск.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её