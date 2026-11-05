В России начались испытания космического корабля нового поколения

Новый корабль рассчитан на экспедиционные миссии и полеты со второй космической скоростью. Космонавт уточнил, что его создавали в рамках подготовки к лунной программе, в том числе для облета Луны и экспедиций к астероидам. При этом аппарат не предназначен преимущественно для полетов на околоземную орбиту, хотя его летные испытания планируют провести именно в орбитальном полете.