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В России начались испытания космического корабля нового поколения

Ксения Наумчик
Антон Новодережкин / ТАСС
Антон Новодережкин / ТАСС

Российский перспективный транспортный корабль нового поколения перешел к этапу автономных комплексных испытаний и готовится к летным проверкам. Об этом ТАСС заявил космонавт-испытатель Марк Серов.

По его словам, сейчас собирают макеты корабля и экспериментальные установки. Сам Серов вместе с коллегами занимается отработкой эргономики: проектированием работы экипажа, разработкой алгоритмов взаимодействия человека с техникой, машинного интерфейса и компоновки рабочих мест.

Серов отметил, что разработка продвигается планомерно, однако ее результаты и отдельные этапы пока не будут публично раскрывать до достижения конкретных показателей.

Вторая космическая скорость – минимальная скорость, необходимая для преодоления гравитационного притяжения Земли без дальнейшей работы двигателей. Она составляет около 11,2 км/с у поверхности планеты.

Новый корабль рассчитан на экспедиционные миссии и полеты со второй космической скоростью. Космонавт уточнил, что его создавали в рамках подготовки к лунной программе, в том числе для облета Луны и экспедиций к астероидам. При этом аппарат не предназначен преимущественно для полетов на околоземную орбиту, хотя его летные испытания планируют провести именно в орбитальном полете.

16 сентября ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» была запущена с Байконура. Пуск состоялся в 16:33 мск с 31-й площадки космодрома. Корабль направился на Международную космическую станцию (МКС). Стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента МКС планировалась 19 сентября в 16:46 мск.

В конце апреля ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» доставила на МКС 2518 кг грузов, включая топливо для дозаправки станции, питьевую воду, кислород для поддержания внутренней атмосферы, санитарно-гигиенические средства, а также 483 кг продовольствия для космонавтов – свежие фрукты, молочные продукты и готовые рационы питания.

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