К МКС отправился грузовой корабль «Прогресс МС-34»
С космодрома Байконур на Международную космическую станцию стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34», сообщает «Роскосмос».
«Прогресс МС-34» доставит на МКС 2518 кг грузов, включая топливо для дозаправки станции, питьевую воду, кислород для поддержания внутренней атмосферы, санитарно-гигиенические средства, а также 483 кг продовольствия для космонавтов – свежие фрукты, молочные продукты и готовые рационы питания.
В грузовом отсеке также находится новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС» № 8. Кроме того, на орбиту отправятся оборудование и расходные материалы для пяти научных экспериментов.
Ученые проверят, как невесомость влияет на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве, – для этого используются VR-очки и приборы, отслеживающие реакции организма. Еще один эксперимент, «Нейроиммунитет», изучит воздействие стресса на иммунитет и нервную систему. Эксперимент «Коррекция» посвящен проблеме потери костной ткани в космосе, «Биодеградация» оценит влияние микроорганизмов на материалы внутри МКС, а «Сепарация» поможет совершенствовать методы регенерации воды.
Стыковка корабля с российским модулем «Поиск» ожидается 28 апреля.
22 марта ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с 31-й площадки Байконура. Корабль доставил на МКС 828 кг топлива, 420 кг воды, 619 кг продуктов, 393 кг оборудования, 135 кг сангигиенических средств, 52 кг научной аппаратуры, 50 кг кислорода и 12 кг медикаментов, включая нагрузочные костюмы.
Запуск перспективного транспортного корабля нового поколения намечен на 2028 г. Корабль уже успешно прошел статические и динамические испытания. Следующий этап – парашютные испытания, в ходе которых макет аппарата будут сбрасывать с вертолета. Новый корабль не заменит «Союзы»: он предназначен для полетов за пределы земной орбиты.