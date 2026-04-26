К МКС отправился грузовой корабль «Прогресс МС-34»

Ученые проверят, как невесомость влияет на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве, – для этого используются VR-очки и приборы, отслеживающие реакции организма. Еще один эксперимент, «Нейроиммунитет», изучит воздействие стресса на иммунитет и нервную систему. Эксперимент «Коррекция» посвящен проблеме потери костной ткани в космосе, «Биодеградация» оценит влияние микроорганизмов на материалы внутри МКС, а «Сепарация» поможет совершенствовать методы регенерации воды.