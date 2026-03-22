«Роскосмос» вывел на орбиту ракету с грузовым кораблем «Прогресс МС-33»Стыковка с модулем «Поиск» на МКС ожидается вечером 24 марта
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с 31-й площадки Байконура, сообщает «Роскосмос». Грузовой корабль доставит космонавтам на орбиту более 2,5 тонн груза. Пуск ракеты состоялся в 15:00 мск.
Как сообщили в «Роскосмосе», выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно.
Стыковка с модулем «Поиск» ожидается 24 марта в 16:35 мск.
«Прогресс МС-33» доставит на МКС 828 кг топлива, 420 кг воды, 619 кг продуктов, 393 кг оборудования, 135 кг сангигиенических средств, 52 кг научной аппаратуры, 50 кг кислорода и 12 кг медикаментов, включая нагрузочные костюмы.
В ноябре 2025 г. 31-я стартовая площадка на космодроме Байконур была повреждена при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а». Уточнялось, что были повреждены несколько элементов стартового стола. Площадку восстановили 3 марта этого года.