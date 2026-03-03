На Байконуре восстановили поврежденную кабину обслуживания стартовой площадки
Кабина обслуживания 31-й стартовой площадки на космодроме Байконур, поврежденная при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» в ноябре 2025 г., восстановлена. Об этом сообщает «Роскосмос».
В ведомстве напомнили, что с этой площадки осуществляется российская пилотируемая программа. Монтажные операции были выполнены в кратчайшие сроки. Участие в работах приняли более 150 работников «ЦЭНКИ» (входит в «Роскосмос») и представители четырех подрядных организаций.
Специалисты подготовили и покрасили 2350 кв. м конструкций, обновили все узлы креплений, полностью заменили и отладили электрооборудование, а также провели ревизию и обслуживание узлов и механизмов кабины обслуживания. Было выполнено более 250 погонных метров сварных швов.
Самое сложной задачей, пояснили в «Роскосмосе», стал монтаж ряда элементов кабины длиной 19 м и массой порядка 17 т, которые устанавливались через огневой проем. Для этого разработали специальную методику.
На 22 марта запланирован запуск грузового корабля «Прогресс МС‑33», подготовка к процедуре уже началась.
27 ноября ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС). Тогда же «Роскосмос» сообщил, что после запуска ракеты были повреждены несколько элементов стартового стола на космодроме.