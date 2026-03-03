Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Технологии /

На Байконуре восстановили поврежденную кабину обслуживания стартовой площадки

Ведомости

Кабина обслуживания 31-й стартовой площадки на космодроме Байконур, поврежденная при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» в ноябре 2025 г., восстановлена. Об этом сообщает «Роскосмос».

В ведомстве напомнили, что с этой площадки осуществляется российская пилотируемая программа. Монтажные операции были выполнены в кратчайшие сроки. Участие в работах приняли более 150 работников «ЦЭНКИ» (входит в «Роскосмос») и представители четырех подрядных организаций.

Специалисты подготовили и покрасили 2350 кв. м конструкций, обновили все узлы креплений, полностью заменили и отладили электрооборудование, а также провели ревизию и обслуживание узлов и механизмов кабины обслуживания. Было выполнено более 250 погонных метров сварных швов.

Самое сложной задачей, пояснили в «Роскосмосе», стал монтаж ряда элементов кабины длиной 19 м и массой порядка 17 т, которые устанавливались через огневой проем. Для этого разработали специальную методику.

На 22 марта запланирован запуск грузового корабля «Прогресс МС‑33», подготовка к процедуре уже началась.

27 ноября ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС). Тогда же «Роскосмос» сообщил, что после запуска ракеты были повреждены несколько элементов стартового стола на космодроме.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её