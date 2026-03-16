Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Технологии /

На Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-33»

Корабль доставит более 2500 кг груза на МКС
Ведомости

На Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» – он доставит более 2500 кг грузов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Корабль доставит 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 619 кг контейнеров с рационами питания для экипажа, 393 кг оборудования для ремонта, планового обслуживания и дооснащения станции, 135 кг оснащения для санитарно-гигиенических нужд.

Также грузовик направит к МСК 52 кг оборудования для научных экспериментов, 50 кг кислорода для пополнения внутренней атмосферы МКС, 12 кг медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости.

Глава NASA посетит запуск корабля «Союз»

Технологии / Наукоемкие технологии

Завтра, 17 марта, ракету вместе с грузовиком установят на старте, запуск запланирован на 22 марта.

В ноябре 2025 г. 31-я стартовая площадка на космодроме Байконур была повреждена при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а». Уточнялось, что были повреждены несколько элементов стартового стола. Площадку восстановили 3 марта этого года.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её