На Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-33»Корабль доставит более 2500 кг груза на МКС
На Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» – он доставит более 2500 кг грузов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Корабль доставит 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 619 кг контейнеров с рационами питания для экипажа, 393 кг оборудования для ремонта, планового обслуживания и дооснащения станции, 135 кг оснащения для санитарно-гигиенических нужд.
Также грузовик направит к МСК 52 кг оборудования для научных экспериментов, 50 кг кислорода для пополнения внутренней атмосферы МКС, 12 кг медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости.
Завтра, 17 марта, ракету вместе с грузовиком установят на старте, запуск запланирован на 22 марта.
В ноябре 2025 г. 31-я стартовая площадка на космодроме Байконур была повреждена при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а». Уточнялось, что были повреждены несколько элементов стартового стола. Площадку восстановили 3 марта этого года.