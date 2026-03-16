На Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-33»

В ноябре 2025 г. 31-я стартовая площадка на космодроме Байконур была повреждена при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а». Уточнялось, что были повреждены несколько элементов стартового стола. Площадку восстановили 3 марта этого года.