Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Технологии

Первый полет нового пилотируемого корабля назначен на 2028 год

Ведомости

Первый полет перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) запланирован на 2028 г., сообщил замгендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев на дискуссионной панели «Как управлять космосом: современные управленческие технологии» в РАНХиГС. Его цитирует «РИА Новости».

Он рассказал, что корабль уже прошел статические и динамические испытания. Впереди парашютные испытания, при которых макет корабля будут сбрасывать с вертолета.

По словам Крикалева, новый корабль не заменить летающие сейчас «Союзы». Он нацелен на полеты за пределы земной орбиты.

22 марта ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с 31-й площадки Байконура. Корабль доставил на МКС 828 кг топлива, 420 кг воды, 619 кг продуктов, 393 кг оборудования, 135 кг сангигиенических средств, 52 кг научной аппаратуры, 50 кг кислорода и 12 кг медикаментов, включая нагрузочные костюмы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь