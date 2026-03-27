Первый полет нового пилотируемого корабля назначен на 2028 год
Первый полет перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) запланирован на 2028 г., сообщил замгендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев на дискуссионной панели «Как управлять космосом: современные управленческие технологии» в РАНХиГС. Его цитирует «РИА Новости».
Он рассказал, что корабль уже прошел статические и динамические испытания. Впереди парашютные испытания, при которых макет корабля будут сбрасывать с вертолета.
По словам Крикалева, новый корабль не заменить летающие сейчас «Союзы». Он нацелен на полеты за пределы земной орбиты.
