Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Байконура

Прошлый пуск прошел в апреле. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» доставила на МКС 2518 кг грузов, включая топливо для дозаправки станции, питьевую воду, кислород для поддержания внутренней атмосферы, санитарно-гигиенические средства, а также 483 кг продовольствия для космонавтов – свежие фрукты, молочные продукты и готовые рационы питания.