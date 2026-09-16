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Главная / Технологии /

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Байконура

Максим Цуланов
РИА Новости
РИА Новости

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» запущена с Байконура, следует из трансляции «Роскосмоса».

Пуск состоялся в 16:33 мск с 31-й площадки космодрома.

Корабль направится на Международную космическую станцию (МКС). Стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента МКС планируется 19 сентября в 16:46 мск.

Прошлый пуск прошел в апреле. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» доставила на МКС 2518 кг грузов, включая топливо для дозаправки станции, питьевую воду, кислород для поддержания внутренней атмосферы, санитарно-гигиенические средства, а также 483 кг продовольствия для космонавтов – свежие фрукты, молочные продукты и готовые рационы питания.

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