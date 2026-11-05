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Медведев: Зеленский теперь будет «посылать» ослабевшего Трампа

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Поражение республиканцев в битве за конгресс в США капитально не отразится на России, которую по-крупному интересуют лишь украинский конфликт и санкции. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

По словам Медведева, с нынешней администрацией США идут полезные консультации по украинскому вопросу, но не более. Зампред Совбеза указал, что президент Украины Владимир Зеленский и прежде не сильно слушал американского лидера Дональда Трампа, а теперь, по мнению Медведева, будет «посылать» ослабевшего президента США.

«Конечно, Трамп может вырубить Starshield, перестать делиться данными разведки и наделать других неприятностей <...>. Но что-то подсказывает, что он не будет поступать так. Лишнее противостояние с напившимися республиканской крови демократами ему ни к чему», – сказал Медведев.

Ситуацию с санкциями зампред Совбеза оценил как более сложную. Он отметил, что демократы грозятся вернуть активную поддержку Киеву, но это потребует закона Грэма, что усилит Трампа. «Адские санкции» могут стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента, но это вызовет рост цен на нефть и испортит отношения с Кремлем.

«Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной победы», – резюмировал Медведев.

3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 представителей сената. До голосования у республиканцев было незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. На утро 5 ноября демократы получают 240 мест в палате представителей, республиканцы – 147. В верхней палате будут 54 сенатора-демократа и 44 республиканца. Кроме того, на выборах 2026 г. губернаторские посты заняли 28 демократов против 20 республиканцев.

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