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Главная / Бизнес /

Рост деловой активности в сфере услуг РФ в октябре почти остановился

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в октябре 2026 г. опустился до 50,1 пункта против 51,3 пункта месяцем ранее (значение ниже 50 указывает на спад, выше – на рост). Об этом свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Сводный индекс деловой активности, учитывающий динамику в обрабатывающих отраслях и сфере услуг, также снизился. В октябре показатель составил 50 пунктов после 50,8 пункта в сентябре.

Замедление аналитики связали с сокращением числа новых заказов, объем которых уменьшился впервые за три месяца. Участники опроса также отмечали ослабление спроса и снижение числа клиентов. При этом занятость в секторе услуг после восьми месяцев сокращения вновь начала расти. Однако темпы найма оставались невысокими и не достигали долгосрочного среднего уровня. Некоторые компании принимали сотрудников для заполнения вакансий и выполнения текущих проектов.

На фоне уменьшения числа новых заказов предприятия смогли обработать часть ранее накопившихся заявок. Объем незавершенных заказов снизился: за последние семь месяцев это произошло шесть раз. Одновременно усилилось инфляционное давление. Рост затрат компаний на сырье, коммунальные услуги, зарплаты и топливо ускорился впервые за три месяца. Поставщики услуг в ответ повысили цены для клиентов наиболее быстрыми темпами за восемь месяцев.

Индекс PMI сферы услуг России в сентябре составил 51,3 пункта, как и в августе, что указывало на умеренный рост деловой активности. Рост по большей части был связан с увеличением количества новых заказов и успешными маркетинговыми кампаниями. Эксперты объяснили это усилением спроса у населения. Занятость в сфере услуг продолжила снижаться, однако темпы сокращения кадров стали минимальными за четыре месяца. Компании не стремились найти замену добровольно уволившимся сотрудникам. Издержки росли медленно. 

Индекс PMI сферы услуг в августе поднялся до 51,3 пункта после уровня в 49 пунктов месяцем ранее. Компании сообщали о росте продаж и усилении спроса со стороны клиентов.

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