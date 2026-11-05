Рост деловой активности в сфере услуг РФ в октябре почти остановился

Индекс PMI сферы услуг России в сентябре составил 51,3 пункта, как и в августе, что указывало на умеренный рост деловой активности. Рост по большей части был связан с увеличением количества новых заказов и успешными маркетинговыми кампаниями. Эксперты объяснили это усилением спроса у населения. Занятость в сфере услуг продолжила снижаться, однако темпы сокращения кадров стали минимальными за четыре месяца. Компании не стремились найти замену добровольно уволившимся сотрудникам. Издержки росли медленно.