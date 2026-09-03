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Главная / Бизнес /

Деловая активность в сфере услуг в августе выросла впервые за пять месяцев

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Индекс PMI сферы услуг России в августе поднялся до 51,3 пункта после уровня в 49 пунктов месяцем ранее. Об этом пишет S&P Global по результатам опроса компаний частного сектора.

Значение индекса выше 50 п. указывает на рост деловой активности. Компании сообщали о росте продаж и усилении спроса со стороны клиентов в августе. Они объяснили его увеличением числа новых предприятий. Сокращения продолжились, но в этом месяце они были немногочисленными.

Компании строили оптимистичные прогнозы на предстоящий год, подкрепленные планами инвестировать в рекламу для расширения клиентской базы. В сфере услуг такого настроя не наблюдалось с марта. Рост себестоимости снизился до одного из самых низких показателей в 2026 г. При этом выросли затраты на производство, увеличились и операционные расходы компаний из-за подорожания топлива.

В августе индекс PMI обрабатывающих отраслей России составил 48,8 пункта, снизившись с июльских 50,7 пункта. Снижение обусловлено новым витком сокращений производства и спроса.

В июле индекс PMI в сфере услуг России вырос до 49 пунктов в июле после 48,2 пункта месяцем ранее. Новые заказы сокращались четвертый месяц подряд в начале III квартала 2026 г. Аналитики также отмечали незначительное снижение объемов производства у поставщиков услуг.

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