Деловая активность в сфере услуг в августе выросла впервые за пять месяцев

Компании строили оптимистичные прогнозы на предстоящий год, подкрепленные планами инвестировать в рекламу для расширения клиентской базы. В сфере услуг такого настроя не наблюдалось с марта. Рост себестоимости снизился до одного из самых низких показателей в 2026 г. При этом выросли затраты на производство, увеличились и операционные расходы компаний из-за подорожания топлива.