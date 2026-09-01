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Главная / Бизнес /

Деловая активность в обрабатывающем секторе России вернулась к снижению

Наталья Захарова

В августе индекс PMI обрабатывающих отраслей России составил 48,8 пункта, снизившись с июльских 50,7 пункта. Снижение обусловлено новым витком сокращений производства и спроса, говорится в материалах исследования S&P Global.

Значение индекса ниже 50 п. указывает на снижение деловой активности в секторе. Выпуск продукции снизился впервые с апреля, хотя и незначительно. Сокращение производства в большей степени связано со снижением количества новых заказов и ликвидности у покупателей.

Заметно выросли операционные расходы. Затраты на сырье связаны с повышением цен на топливо и импортные товары. Производители также продолжили сокращать персонал, объясняя увольнения сокращением притока заказов. Компании заявили, что у них достаточно мощностей для обработки поступающих задач.

Снижение качества продукции поставщиков было наиболее заметным с декабря 2024 г. Несмотря на это, уверенность российских производителей в бизнесе улучшилась. С июля уровень оптимизма вырос, хотя и остался ниже среднего показателя за год.

Индекс PMI рассчитывается каждый месяц на основе опросов промышленных компаний частного сектора. Весной 2026 г. в России индекс PMI находился ниже отметки в 50 пунктов. PMI в промышленном секторе за апрель снизился до 48,1 по сравнению с 48,3 в марте. В S&P Global отмечали, что давление на российскую промышленность идет со стороны как внешнего, так и внутреннего спроса. В июне и июле индекс составлял 50,3 п. и 50,7 п. соответственно.

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