Темп роста индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ достиг 18-месячного максимума
Индекс деловой активности в сфере закупок (PMI) обрабатывающих отраслей РФ поднялся до 50,7 пункта в июле с 50,3 пункта в июне. Это следует из исследования S&P Global.
Российский производственный сектор продемонстрировал самый быстрый рост за 18 месяцев (с января 2025 г.), отмечает агентство. Это произошло за счет усиления внутреннего спроса, который привел к увеличению объемов производства и новых заказов.
Новые экспортные заказы вместе с тем резко сократились, следует из исследования. Компании заявили, что снижение спроса со стороны клиентов на ключевых международных рынках негативно сказалось на продажах за рубежом. Также снижается численность сотрудников, при этом темпы сокращения рабочих мест замедлились и достигли самого низкого уровня за четыре месяца.
Индекс PMI рассчитывается каждый месяц на основе опросов промышленных компаний частного сектора. Весной 2026 г. в России индекс PMI находился ниже отметки в 50 пунктов. PMI в промышленном секторе за апрель снизился до 48,1 по сравнению с 48,3 в марте. В S&P Global отмечали, что давление на российскую промышленность идет со стороны как внешнего, так и внутреннего спроса.