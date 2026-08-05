Снижение деловой активности сферы услуг России замедлилось в июле

Падение активности связано со слабым спросом и продолжающимся сокращением новых заказов, следует из исследования. Новые заказы сокращались четвертый месяц подряд в начале III квартала 2026 г. Аналитики также отмечают незначительное снижение объемов производства у поставщиков услуг.