Снижение деловой активности сферы услуг России замедлилось в июле

Снижение деловой активности сферы услуг России замедлилось в июлеОперационные расходы росли из-за нехватки топлива, заявили аналитики S&P Global
Индекс деловой активности в сфере закупок (PMI) в сфере услуг России вырос до 49 пунктов в июле после 48,2 пункта месяцем ранее. Это следует из исследования S&P Global.
Индекс PMI рассчитывается каждый месяц на основе опросов компаний частного сектора. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад деловой активности.
Падение активности связано со слабым спросом и продолжающимся сокращением новых заказов, следует из исследования. Новые заказы сокращались четвертый месяц подряд в начале III квартала 2026 г. Аналитики также отмечают незначительное снижение объемов производства у поставщиков услуг.
«Данные за июль показали возобновление ускорения темпов инфляции цен на сырье у российских поставщиков услуг. Рост операционных расходов часто объяснялся нехваткой топлива, которая привела к росту затрат поставщиков и логистики», – говорится в релизе.
3 августа S&P Global рассчитал индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ. В июле показатель вырос до 50,7 пункта в июле с 50,3 пункта в июне. Российский производственный сектор продемонстрировал самый быстрый рост за 18 месяцев.