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Деловая активность в сфере услуг в РФ в сентябре осталась на уровне августа

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс PMI сферы услуг России в сентябре составил 51,3 пункта, как и в августе, что указывает на умеренный рост деловой активности. Такие данные представил S&P Global.

Рост по большей части был связан с увеличением количества новых заказов и успешными маркетинговыми кампаниями. Эксперты объяснили это усилением спроса у населения.

Занятость в сфере услуг продолжила снижаться, однако темпы сокращения кадров стали минимальными за четыре месяца. Компании не стремились найти замену добровольно уволившимся сотрудникам.

Издержки росли медленно. Увеличение операционных расходов, вызванное главным образом ростом цен на коммунальные услуги, транспорт, топливо и материалы, оказалось самым незначительным с начала года.

Одновременно с этим в сентябре замедлились повышения цен на услуги. Инфляция в сфере достигла минимума за три месяца. Рост отпускных цен, как правило, объяснялся перекладыванием возросших издержек на потребителей.

Компании оценивали перспективы своей деятельности на предстоящий год, и оптимистические настроения стали встречаться реже, чем в августе. Настрой был обусловлен планами по внедрению новых технологий, активизацией маркетинговой деятельности и ожиданиями роста спроса.

Индекс PMI сферы услуг в августе поднялся до 51,3 пункта после уровня в 49 пунктов месяцем ранее. Компании сообщали о росте продаж и усилении спроса со стороны клиентов.

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