17 ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва пока не получила ответа на свои предложения по гарантиям безопасности. 11 ноября он сказал, что по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби появилась основа для дальнейшей работы. Консультации проходили 10–11 ноября. Одной из основных тем обсуждения стали гарантии безопасности и территориальные вопросы.