Путин назвал бессмысленными попытки «подвинуть» РФ в вопросах территорий
Попытки повлиять на позицию России по территориальным вопросам бессмысленны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами после трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом.
17 ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва пока не получила ответа на свои предложения по гарантиям безопасности. 11 ноября он сказал, что по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби появилась основа для дальнейшей работы. Консультации проходили 10–11 ноября. Одной из основных тем обсуждения стали гарантии безопасности и территориальные вопросы.
13 ноября переговорщик со стороны США, зять американского лидера Джаред Кушнер написал в соцсети X, что обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейскую сторону. По его словам, это позволит рассмотреть «более широкие послевоенные европейские механизмы безопасности наряду с территориальными вопросами между Украиной и Россией».
12 ноября в Кремле состоялась встреча Путина и переговорщиков президента США – Кушнера и спецпосланника Стивена Уиткоффа. Переговоры продлились более двух часов.