Путин: было бы неплохо зафиксировать победу над неонацизмом, как в Ялте-1945
На Ялтинской конференции в 1945 г. была зафиксирована победа над нацизмом. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Таким образом он прокомментировал сравнение переговоров с новой Ялтой.
«Считаю, правильным было бы зафиксировать победу над неонацизмом, чтобы мы говорили об искоренении самих идеологических корней ксенофобии», – подчеркнул Путин.
Он отметил, что благодаря достигнутым в Ялте договоренностям мир 80 лет живет без глобальных военных потрясений. Кроме того, глава государства заявил, что во время тех событий никто не делил мир на зоны влияния. По словам Путина, Ялта зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны. Президент отметил, что в сегодняшних конфликтах придется признать сложившуюся действительность.
Переговоры Путина, Трампа и Си 19 ноября стали первой в истории трехсторонней встречей лидеров США, КНР и России. Переговоры прошли в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне.
16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сравнивать встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина с Ялтинской конференцией не стоит. Он назвал подобные сравнения политологическими упражнениями, подчеркнув, что они не имеют ничего общего с реальностью.