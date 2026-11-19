Он отметил, что благодаря достигнутым в Ялте договоренностям мир 80 лет живет без глобальных военных потрясений. Кроме того, глава государства заявил, что во время тех событий никто не делил мир на зоны влияния. По словам Путина, Ялта зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны. Президент отметил, что в сегодняшних конфликтах придется признать сложившуюся действительность.