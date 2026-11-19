Путин: Финляндия и Норвегия говорят о диалоге, но не выдают визы спортсменам РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что отказ Финляндии и Норвегии выдавать визы российским спортсменам противоречит заявлениям руководства этих стран о необходимости диалога с Москвой. Заявление прозвучало на пресс-конференции после трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.
По словам президента, лидеры Финляндии и Норвегии ранее давали понять, что заинтересованы в восстановлении контактов с Россией. Однако введение визовых ограничений для спортсменов Путин назвал движением в обратном направлении.
27 октября Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и вопросы региональной безопасности. Разговор состоялся по инициативе европейских лидеров.
12 ноября власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд граждан России, распространив их на профессиональных спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе. Из-за этого российские фигуристы не смогут принять участие в этапе Гран-при в Хельсинки 20–22 ноября. Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил им приоритетное право на замену участников этапа в Токио в случае освобождения мест.
17 ноября правительство Норвегии также ограничило въезд российским и белорусским спортсменам, включая обладателей нейтрального статуса. Власти страны поручили отказывать им в визах и выдворять при попытке въехать для участия в соревнованиях. Ограничения не распространяются на лиц, имеющих вид на жительство в Норвегии.