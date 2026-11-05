Генпрокуратура признала грузинскую партию «Дроа!» нежелательной в России

30 октября Минюст внес 11 иностранных организаций в реестр нежелательных на территории России. В список вошли южнокорейская «Федерация семей за объединение и мир во всем мире» (организация признана нежелательной на территории РФ) (Family Federation for World Peace and Unification), американская «Федерация за всеобщий мир» (организация признана нежелательной на территории РФ) (Universal Peace Federation), «Федерация женщин за мир во всем мире» (организация признана нежелательной на территории РФ) (Women’s Federation for World Peace), США, немецкий Институт исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (организация признана нежелательной на территории РФ) , IFSH), «Тбилисский ингушский культурный центр» (организация признана нежелательной на территории РФ) (Ingushian Culture Center of Tbilisi) и другие.