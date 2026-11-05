Генпрокуратура признала грузинскую партию «Дроа!» нежелательной в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность грузинской партии «Дроа!». Об этом сообщили в ведомстве.
По данным Генпрокуратуры, организация была зарегистрирована в Грузии в 2021 г. и входит в оппозиционную коалицию «Коалиция за перемены». Ведомство утверждает, что партия выступает против нормализации отношений Москвы и Тбилиси, добивается прекращения прямого авиасообщения между странами и возобновления визового режима.
В Генпрокуратуре заявили, что участники «Дроа!» занимают антироссийскую позицию и стремятся дискредитировать действия России на грузинском направлении. По оценке ведомства, партия также выступает за ускоренную интеграцию Грузии в Евросоюз и поддерживает Украину, призывая к более тесному сотрудничеству Тбилиси и Киева.
Кроме того, в надзорном органе отметили, что представители организации считают Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, а ее лидер критикует правящую партию Грузии за пророссийский курс.
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