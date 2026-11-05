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Генпрокуратура признала грузинскую партию «Дроа!» нежелательной в России

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность грузинской партии «Дроа!». Об этом сообщили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, организация была зарегистрирована в Грузии в 2021 г. и входит в оппозиционную коалицию «Коалиция за перемены». Ведомство утверждает, что партия выступает против нормализации отношений Москвы и Тбилиси, добивается прекращения прямого авиасообщения между странами и возобновления визового режима.

В Генпрокуратуре заявили, что участники «Дроа!» занимают антироссийскую позицию и стремятся дискредитировать действия России на грузинском направлении. По оценке ведомства, партия также выступает за ускоренную интеграцию Грузии в Евросоюз и поддерживает Украину, призывая к более тесному сотрудничеству Тбилиси и Киева.

Кроме того, в надзорном органе отметили, что представители организации считают Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, а ее лидер критикует правящую партию Грузии за пророссийский курс.

30 октября Минюст внес 11 иностранных организаций в реестр нежелательных на территории России. В список вошли южнокорейская «Федерация семей за объединение и мир во всем мире» (организация признана нежелательной на территории РФ) (Family Federation for World Peace and Unification), американская «Федерация за всеобщий мир» (организация признана нежелательной на территории РФ) (Universal Peace Federation), «Федерация женщин за мир во всем мире» (организация признана нежелательной на территории РФ) (Women’s Federation for World Peace), США, немецкий Институт исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (организация признана нежелательной на территории РФ), IFSH), «Тбилисский ингушский культурный центр» (организация признана нежелательной на территории РФ) (Ingushian Culture Center of Tbilisi) и другие.

10 сентября юридическое ведомство признало нежелательной на территории страны деятельность 15 иностранных и международных неправительственных организаций.

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