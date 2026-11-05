Почти половина рекламодателей прогнозируют падение офлайн-бюджетов в 2026 году

В то же время основная часть рекламодателей – 41% – ожидают увеличения бюджетов на интерактивную рекламу в 2026 г. на 4–10%. Еще 17% респондентов говорят о росте на 11–20% и лишь 2% – о росте на 21–50%. При этом 27% рекламодателей прогнозируют стагнацию или увеличение рекламных бюджетов на интерактивную рекламу в пределах 3%, а 13% опрошенных считают, что указанный сегмент сократится. Увеличение расходов на интерактивные форматы, скорее всего, будет обеспечиваться за счет перераспределения бюджетов из офлайн-каналов, а не за счет роста общего объема рекламных расходов, отмечают авторы исследования.