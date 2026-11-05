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Почти половина рекламодателей прогнозируют падение офлайн-бюджетов в 2026 году

Перераспределение бюджетов из офлайн-медиа обеспечит рост сегмента интерактивной рекламы, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2026 г. сокращения расходов на офлайн-рекламу в сравнении с 2025 г. ожидают 42% рекламодателей, следует из данных Барометра Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Еще 39% прогнозируют стагнацию рекламных бюджетов в офлайн-медиа или их незначительное увеличение в пределах 3%. О росте на 4–10% говорят 17% респондентов, на 11–20% – только 2% опрошенных. К офлайн-медиа относятся ТВ, реклама вне дома (включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на поверхностях транспорта и внутри помещений), радио и пресса. Исследование проводилось посредством онлайн-опроса. Всего в нем приняли участие представители 85 крупных брендов и компаний.

В то же время основная часть рекламодателей – 41% – ожидают увеличения бюджетов на интерактивную рекламу в 2026 г. на 4–10%. Еще 17% респондентов говорят о росте на 11–20% и лишь 2% – о росте на 21–50%. При этом 27% рекламодателей прогнозируют стагнацию или увеличение рекламных бюджетов на интерактивную рекламу в пределах 3%, а 13% опрошенных считают, что указанный сегмент сократится. Увеличение расходов на интерактивные форматы, скорее всего, будет обеспечиваться за счет перераспределения бюджетов из офлайн-каналов, а не за счет роста общего объема рекламных расходов, отмечают авторы исследования.

Объем рекламы в традиционных медиаканалах (ТВ, интернет, реклама вне дома, радио и пресса) в январе – июне 2026 г. увеличился на 4% по сравнению с тем же периодом 2025 г. и составил 560,3 млрд руб. (здесь и далее без учета НДС), следует из оценки рекламной группы Okkam.

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