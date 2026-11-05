Пашинян заявил, что у Армении больше нет интереса к ОДКБ
Интерес Армении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) окончательно исчерпан. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян заявил на брифинге после заседания правительства, отвечая на вопрос о возможном применении к Еревану статьи 25 Устава организации.
«Я хотел бы, чтобы мы раз и навсегда зафиксировали, что наш интерес к ОДКБ иссяк и у нас нет интереса к ОДКБ», – сказал Пашинян.
Поводом для комментария стало заявление генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова о том, что 11 ноября Совет коллективной безопасности может рассмотреть вопрос о применении к Армении статьи 25 Устава при утверждении соответствующей повестки.
Эта статья предусматривает ограничение прав государств, которые не погашают задолженность перед бюджетом организации в течение двух лет. В частности, речь идет о лишении права голоса и возможности выдвигать граждан на квотные должности до погашения долга.
28 октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не видит возможности возвращения к участию в ОДКБ. По его словам, решение о заморозке участия в организации остается в силе.
23 октября Масадыков допустил обсуждение вопроса о членстве Армении на саммите 11 ноября. Он отметил, что Ереван фактически не участвует в работе организации, хотя его представитель продолжает посещать заседания постоянного совета.
24 августа Пашинян заявил, что был бы рад исключению Армении из ОДКБ. Он подчеркнул, что республика не планирует возобновлять активное участие в организации в ближайшие пять лет.