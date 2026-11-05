Кабмин разрешил Минфину увеличить внутренние займы до 1 трлн рублей

В декабре 2025 г. правительство утвердило предельный объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на 2026 г. в размере 6,47 трлн руб. по номинальной стоимости. Плановый объем внутренних заимствований при этом составлял 5,51 трлн руб.