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Кабмин разрешил Минфину увеличить внутренние займы до 1 трлн рублей

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство России разрешило Минфину привлечь на внутреннем рынке дополнительно до 1 трлн руб. сверх установленных на 2026 г. ограничений. Соответствующее распоряжение от 3 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, министерство вправе осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением верхнего предела государственного внутреннего долга и программы внутренних заимствований на 2026 г. Предельный объем такого превышения составляет 1 трлн руб.

Распоряжение предоставляет Минфину возможность дополнительного привлечения средств, но не означает, что весь разрешенный объем будет использован.

В декабре 2025 г. правительство утвердило предельный объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на 2026 г. в размере 6,47 трлн руб. по номинальной стоимости. Плановый объем внутренних заимствований при этом составлял 5,51 трлн руб.

28 октября Минфин разместил два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом почти на 157 млрд руб. Объем первого выпуска составил 83,1 млрд руб., второго – 73,7 млрд руб. Спрос инвесторов превысил объем размещения обоих выпусков.

9 октября Минфин сообщил о дефиците федерального бюджета за январь – сентябрь 2026 г. в размере 5,186 трлн руб., или 2,2% ВВП. По итогам года ведомство ожидало дефицита на уровне 3,2% ВВП.

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