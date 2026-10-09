Минфин: дефицит бюджета в России за девять месяцев составил 5,2 трлн рублей

По данным ведомства, доходы бюджета за девять месяцев составили 29,639 трлн руб., увеличившись на 10% год к году. Расходы выросли на 14,5% до 34,825 трлн руб. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета увеличились на 18,8% в годовом выражении, а бюджетной системы в целом – на 13,1%.