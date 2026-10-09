Минфин: дефицит бюджета в России за девять месяцев составил 5,2 трлн рублей
Федеральный бюджет России за январь – сентябрь 2026 г. исполнен с дефицитом в размере 5,186 трлн руб. (2,2% ВВП), по итогам года он ожидается на уровне 3,2% ВВП. Об этом говорится в опубликованных материалах Минфина РФ.
По данным ведомства, доходы бюджета за девять месяцев составили 29,639 трлн руб., увеличившись на 10% год к году. Расходы выросли на 14,5% до 34,825 трлн руб. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета увеличились на 18,8% в годовом выражении, а бюджетной системы в целом – на 13,1%.
В Минфине отметили, что расширение структурного дефицита в 2026 г. финансируется преимущественно без дополнительных заимствований на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ). Это должно смягчить влияние на доступность кредитов для бизнеса и поддержать стабильность финансовых рынков.
Ведомство отметило, что предельный объем расходов бюджета может быть увеличен за счет дополнительных ненефтегазовых доходов и других источников финансирования дефицита в размере до 3 трлн руб.
11 августа Минфин сообщал, что федеральный бюджет РФ в январе – июле 2026 г. был исполнен с дефицитом в размере 6,455 трлн руб., или 2,8% ВВП. Доходы бюджета за семь месяцев составили 22,112 трлн руб.